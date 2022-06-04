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Суббота, 4 июня 2022, 12:12 мск

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Наперекор русофобским решениям: Роскосмос намерен включить немецкий телескоп в орбитальной обсерватории

Фото: Роскосмос

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин дал указание восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, входящего в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».

«Я дал указание начать подготовку к восстановлению работы германского телескопа eROSITA в космической обсерватории «Спектр-РГ» в паре с российским телескопом», – заявил Рогозин в Telegram.

Уникальная орбитальная система исследования звездного неба «Спектр-РГ», созданная в НПО Лавочкина (Роскосмос), запущена 13 июля 2019 года с Байконура ракетой-носителем «Протон-М». Сейчас она находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. После 24 февраля, когда началась спецоперация Минобороны РФ на Украине, германское руководство приняло решение отключить свою часть обсерватории.

«У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории «Спектр-РГ», – подчеркнул Рогозин.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскосмос

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