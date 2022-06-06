«Болонская система из нас вышла»: как быстро в России будет создана новая система высшего образования?

Болонская образовательная система не была введена России в полной мере – отказ от нее не станет катастрофическим сломом. Об этом было заявлено сегодня на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. При этом, мнения о скорости и методах создания новой системы высшего образования разделились. Минобрнауки выступает за поэтапные изменения, бизнес предлагает срочную реформу.

В частности, замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что «это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее» – после того, как было прекращено представительство России в соответствующих структурах. «Эта декларация, не договор, нам не надо разрывать, выходить из какого-то договора», – пояснил он.

При этом замминистра пояснил, что в России Болонская система никогда не внедрялась в полном объеме, поэтому уход от нее не станет «катастрофическим сломом, который все наши системы и механизмы образовательные поставит на грань исчезновения».

Афанасьев также признал, что введение двухуровневой системы высшего образования не повысило качество подготовки студентов. «Анализ показывает, что введение бакалавриата и магистратуры не привело к возрастанию качества подготовки выпускников, особенно по ряду направлений. Четырехлетнее обучение в бакалавриате оказалось недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций выпускника. В результате – в ряде университетов был введен пятилетний бакалавриат», – констатировал он.

«Нам нужно перелистнуть страницу Болонской системы. Но когда мы перелистываем страницу, мы ж ее не сжигаем, не вырываем, не съедаем. Мы говорим, что был такой период, мы его осмысливаем, если что-то ценное есть, то давайте не будем этого выбрасывать. А если что-то мешает двигаться вперед, надо от этого отказаться и какие-то вещи сформулировать заново», – отметил Афанасьев, подчеркнув необходимость поэтапного реформирования.

Заместитель директора по персоналу Уфимского моторостроительного производственного объединения Николай Лютов со своей стороны подчеркнул, что возвращаться к доболонской системе обучения необходимо как можно быстрее. «Вернуться к специалитету нужно резко и сверху, насильно, как это было сделано в сторону Болонской системы. У нас нет времени улучшать, разрабатывать какие-то улучшения. Необходимо вернуться как можно резче и жестче, а затем отрабатывать уже какие-то нормативные документы, чтобы улучшить еще нашу отечественную систему», – заявил он.

Сенатор Владимир Бекетов в свою очередь отметил, что главное в этом процессе – не сделать хуже. «Я конечно в душе согласен, что нужно бы резко сделать, но слишком громоздкая система. И чтобы в очередной раз не сделать хуже, как делали сломом предыдущего… должен быть постепенный переход», – пояснил он.

«Кстати, не нужно заморачиваться и искать, а как мы назовем новую систему – да никак ее не надо называть. Нужно просто сделать качественное образование и весь разговор. Российская система подготовки кадров – это будет звучать гордо и правильно», – заключил Бекетов.

Москва, Мария Соколова

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