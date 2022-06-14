Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой «Z»

Сотрудники Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, от действий злоумышленника пострадал автомобиль с символикой специальной военной операции.

«Установлено, что ранним утром злоумышленник на парковке во дворе дома, расположенного на Можайском шоссе, облил горючей смесью и поджег автомобиль местного жителя с нанесенной символикой в поддержку военной спецоперации Вооруженных сил России. Ущерб составил около полумиллиона рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 54-летний житель городского округа Одинцово, – отметила Петрова. – При обыске квартиры задержанного обнаружена и изъята одежда, использовавшаяся правонарушителем при поджоге машины, а также две емкости с бензином».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность злоумышленника к аналогичным противоправным действиям.

Москва, Андрей Дорофеев

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