Житель Ульяновска задержан на северо-западе Москвы за изнасилование несовершеннолетней

Сотрудники Следственного комитета задержали на северо-западе российской столицы мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба главного следуправления СК по городу Москве.

«Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 26-летнего уроженца города Ульяновска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 9 июня мужчина, находясь в автомобиле, припаркованном на территории Хорошевского района, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней 2008 года рождения.

По данным Следкомитета, фигурант уголовного дела был ранее осужден за совершение преступления средней тяжести.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»