Московский суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в убийстве членов этнической группировки

Суд заключил под стражу троих участников этнической преступной группировки, обвиняемым в совершении в 2021 году убийства на севере столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Москве.

«Следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитет Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 21 ноября 2021 года мужчина, имеющий денежные обязательства перед одним из задержанных, вышел из дома по месту жительства на встречу с указанным лицом, после чего его местонахождение установлено не было. В ходе проведенного расследования установлено, что, действуя из корыстных побуждений, в день исчезновения, находясь совместно с соучастниками в офисном помещении на территории северного округа Москвы, в потерпевшего был произведен выстрел из огнестрельного оружия. С целью сокрытия преступления тело мужчины было вывезено и захоронено на территории Московской области», – сообщили в пресс-службе.

В Следкомитете уточнили, что участники этнической преступной группировки были задержаны сотрудниками ФСБ и уголовного розыска на территории Московского региона и Республики Ингушетия. При задержании у них было изъято огнестрельное оружие.

Во время проведения следственных действий установлено место захоронения и обнаружено тело потерпевшего.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, они проверяются на причастность к совершению иных преступлений. Расследование продолжается», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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