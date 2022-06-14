Группа вымогателей и похитителей человека задержана на юго-востоке Москвы

Правоохранители задержали на юго-востоке Москвы семерых подозреваемых в вымогательстве и похищении человека. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, группа похитителей действовала по заказу жены потерпевшего.

«По данным следствия, ночью 9 июня 2022 года организованная группа, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Жигулевская в городе Москве, применяя физическое насилие к потерпевшему, насильно посадили его в автомобиль. Реализуя свой умысел, направленный на вымогательство у мужчины денежных средств в размере более 1 млн рублей, соучастники перемещались на машине по территории столицы, демонстрировали предмет, похожий на пистолет, подвергали потерпевшего избиению и требовали выкуп. После чего привезли на квартиру, расположенную на Малом Каретном переулке, где удерживали и высказывали намеренья совершить физическую расправу над ним в случае отказа. В правоохранительные органы обратился родственник потерпевшего, который сообщил, что его брат вышел к подъезду дома и перестал выходить на связь», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе СК добавили, что сотрудники Следкомитета и Московского уголовного розыска в короткие сроки обнаружили подозреваемых и освободили мужчину.

«Следствием установлено, что у потерпевшего с супругой произошла ссора, в результате которой у нее возник умысел на получение от него денежных средств. Реализуя задуманное, женщина подыскала своих знакомых для совершения преступления. В ходе допроса она признала свою вину», – добавили в пресс-службе.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 31-летней женщины и шестерых ее сообщников в возрасте от 18 до 38 лет. Уголовное дело расследуется Кузьминским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК по Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

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