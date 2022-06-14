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Вторник, 14 июня 2022, 15:43 мск

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Приборостроительный комплекс за четверть миллиарда рублей появится на северо-востоке Москвы

Инвестор намерен вложить 250 миллионов рублей в возведение в Северо-Восточном административном округе Москвы приборостроительного комплекса. Землю для реализации проекта он получил в аренду у города по ставке один рубль в год. Это уже четвертый договор на льготных условиях, подписанный в рамках мер антикризисной поддержки промышленности, принятых в марте Сергеем Собяниным, сообщает сайт мэра Москвы.

«Правительство Москвы заключило с инвестором договор о выделении земельного участка площадью 0,96 гектара для возведения приборостроительного комплекса. Компания будет арендовать землю по ставке один рубль в год. Производственные цеха разместятся на Березовой аллее, владение 12 на площади 14,4 тысячи квадратных метров. Инвестор планирует вложить в проект 250 миллионов рублей и создать свыше 100 новых рабочих мест», – уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о предоставлении территории в аренду производителю приборов и систем автоматизации в рамках масштабного инвестиционного проекта было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Срок действия соглашения – пять лет. Льготная ставка аренды будет действовать в течение всего времени строительства объекта.

«На новом предприятии будет налажено изготовление измерительных приборов, например расходомеров, датчиков давления, регуляторов расхода газа и других высокоточных систем. Также предприятие занимается автоматизацией в металлургической промышленности», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По ставке один рубль в год городские земельные участки уже арендуют производитель кондитерских изделий, а также предприятие по разработке и изготовлению высокотехнологичных систем, в том числе электронных компонентов для автомобильной отрасли. Недавно принято решение о выделении еще одному инвестору территорий для строительства комплекса по изготовлению комплектующих для пожарной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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