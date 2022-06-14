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Вторник, 14 июня 2022, 15:44 мск

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Городской праздник выпускников в Москве пройдет с QR-кодами

Школьные выпускные вечера пройдут в столице 25 июня, в этот же день в Парке Горького запланирован городской праздник. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

«Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2021/2022 учебного года, пройдут в Москве 25 июня 2022 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы», – говорится в сообщении.

В соответствии с документом, праздник выпускников в Парке Горького начнется в 20:00 и продлится до 06:00 26 июня. Главная тема традиционного праздника – «Первый свободный полет».

На территории парка разместят интерактивные площадки, в числе которых тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра «Квиз», комик-шоу со Stand up и импровизацией, площадка экстремального спорта, где пройдут шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу, киберспортивная площадка, на которой организуют турниры по популярным компьютерным играм.

В пресс-службе мэра добавили, что в парке будут работать три сцены, на которых организуют выступление популярных исполнителей, диджеев, а также ретродискотеку для родителей и учителей. На воде Пионерского пруда пройдет театрализованное представление.

В пресс-службе отметили, что в день празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. При входе необходимо будет предъявить браслет с QR-кодом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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