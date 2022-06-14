«Мусорная реформа» не работает: Госдума приняла новые изменения в правила обращения отходов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, наделяющий регионы правом заключать соглашения с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) без проведения конкурсных процедур. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались голосовать за документ, заявив о провале «мусорной реформы».

В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Александр Аксененко заявил, что предложенный правительством законопроект понадобился только из-за отсутствия реально эффективного решения проблем с обращением ТКО. «Мы снова пытаемся латать законодательство вместо того, чтобы разработать концептуально новый работающий подход для решения мусорной проблемы. Заваленные мусорные баки во дворах, многочисленные жалобы прокуратуры на неисполнение регоператорами их обязательств, забастовки перевозчиков – все это приводит к тому, что сегодня Госдума рассматривает данный законопроект», – констатировал Аксененко.

Парламентарий обратил внимание, что мусорная реформа не работает, а количество нелегальных свалок продолжает увеличиваться. «Давайте признаем, региональные операторы не справляются с возложенными на них обязательствами. И неважно, идет ли речь о Санкт-Петербурге, Москве или маленьком сельсовете в Новосибирской области. У населения сложилось четкое понимание, что мусорная реформа свелась только к одному – навязать людям очередной ненужный платеж в пользу регоператоров. А ведь, помимо сбора платежей, регоператоры получают федеральные и региональные субсидии, но им этого все равно мало», – подчеркнул депутат.

«За время реформы площадь нелегальных свалок в стране выросла на 30%, а легальные – переполнены, и продолжают гореть. Люди этого не ждали от мусорной реформы. Они ждали обещанной ликвидации незаконных свалок, переход на раздельный сбор отходов, на сортировку, на переработку мусора, оптимизацию тарифов. Давайте откровенно себе ответим, что из этого выполнено… Разве это не доказательство того, что мусорная реформа не работает?» – пояснил Аксененко.

При этом парламентарий отдельно остановился на проблемах с мусором в сельской местности. «Там жители вообще не понимают, что происходит, зачем им вся эта мусорная реформа. То, что для городского жителя мусор, для сельского – материал для топки печи, удобрений или корма скотины. Мусор разный, и уклад жизни разный. Значит – подход к его сбору и нормативам тарификации должен быть абсолютно разным. Нужно четко разделить сельскую и городскую территорию», – полагает он.

«Возьмем, допустим, каменный уголь. Возможно, не все знают, но у нас в регионах люди топятся углем. Зола, которая происходит от сжигания угля нигде неприменима, а регоператор ее не принимает. И таких примеров могу перечислять очень долго. Сейчас остается открытым вопрос, куда сельским жителям девать мусор, который отказывается вывозить регоператор… Интересно получается – мусоровоз по деревне проехал, часть мусора он собрал, часть – оставил, а люди вынуждены платить по единому тарифу. И это что за услуга? Получается, навязанная, и почти половине сельского населения она не нужна», – подчеркнул парламентарий.

«Зато по новому закону тариф на вывоз мусора почему-то не заложены средства на содержание во дворах контейнерных площадок, их уборку и дезинфекцию. Создавать и содержать такие площадки, вести реестр, определять схему возмещения баков обязаны органы местного самоуправления. Тогда спрашивается: за что получают деньги мусорные героператоры и почему им все равно этих денег мало?» – задался вопросом депутат.

Перечислив еще ряд проблем «мусорной реформы», парламентарий подчеркнул, что предложенный правительством законопроект не решает «мусорных» проблем. «Наша фракция сегодня встречалась с министром природных ресурсов и экологии Александром Александровичем Козловым, который завтра будет здесь выступать на пленарном часе. Вопросов по завтрашней теме было много, но больше всего вопросов было по вывозу мусора и по переработке. Складывается впечатление, что вопросы мусорной реформы далеко уходят за полномочия Минприроды», – отметил Аксененко, подчеркнув, что «эсеры» не поддержат предлагаемый законопроект, «поскольку он системно не решает мусорную проблему».

Тем не менее, в итоге большинством в 312 голосов Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий регионам без конкурса заключать соглашения с оператором ТКО. Против проголосовало 24 депутата, один – воздержался.

Москва, Мария Соколова

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