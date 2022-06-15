Иностранец выменял в Москве у налетчика свой телефон на часы

Вооруженный ножом налетчик напал в Москве на иностранца и отобрал телефон, но потерпевший выменял у него устройство на наручные часы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по городу Москве.

«В ОМВД России по Мещанскому району города Москвы обратился 41-летний гражданин иностранного государства, который сообщил, что неизвестный напал на него с ножом на улице. Предварительно установлено, что заявитель вышел из ресторана в центре столицы и направился по адресу фактического проживания. К нему подошёл незнакомец и, угрожая ножом, похитил его мобильный телефон и стал уходить. Потерпевший, осознавая, что в телефоне находятся важные для него данные, догнал злоумышленника, снял со своей руки часы стоимостью 20 долларов США, положил их в карман куртки налётчика и уговорил обменять их на свой дорогостоящий гаджет», – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Новинки. Им оказался 27-летний ранее судимый приезжий мужчина. Похищенными часами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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