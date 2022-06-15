Организаторы финансовой пирамиды выманили у клиентов более 100 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали более 60 жителей различных регионов страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативниками установлено, что злоумышленники размещали рекламу в сети Интернет, а также организовали coll-центр на Краснопресненской набережной. Работники coll-центра обзванивали граждан и предлагали осуществить высокоэффективные инвестиционные вложения для проведения операций на международном валютном рынке. Они обещали клиентам доход в размере до 30% годовых. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых инвесторов, а затем прекращались», – рассказала Волк.

По ее словам, у следствия имеются основания полагать, что от действий фигурантов пострадали более 60 человек из различных регионов РФ. Причиненный им ущерб превысил 100 миллионов рублей.

«Полицейскими задержаны предполагаемые организаторы пирамиды – 26-летний мужчина и 36-летняя женщина, которая также осуществляла бухгалтерское сопровождение фирм, задействованных в криминальной схеме», – добавила официальный представитель МВД.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Мужчина заключен под стражу. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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