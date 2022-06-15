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Среда, 15 июня 2022, 12:51 мск

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Вандал повредил Вечный огонь в подмосковном Куровском

Правоохранители разыскивают мужчину, который повредил Вечный огонь в подмосковном городе Куровское. Об этом сообщила сегодня пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 12 июня 2022 года в городе Куровское мужчина подошел к Вечному огню, установленному на мемориале войнам, павшим в Великой Отечественной войне, и бросил один из венков, а также элемент конструкции памятника в огонь», – говорится в сообщении ведомства.

Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

В настоящее время изучается видео камер наблюдения, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению осквернения и повреждения памятника, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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