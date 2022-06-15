«Мера наказания, которую заслуживают эти фашисты» – Володин выступил в поддержку смертной казни

Норму, предусматривающую смертную казнь, стоит сохранить в законодательстве Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На прошлой неделе в Государственной думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни», – считает председатель ГД.

Володин подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против человечества, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. В результате – гибнут старики, женщины, дети.

«Кто отдаёт приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь – мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», – заключил Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

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