Пожар произошел в главном здании МГТУ им. Баумана

Сегодня произошел пожар в главном здании Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 14.11 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о работке сигнализации по адресу: ЦАО, 2-ая Бауманская, д. 5. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 3 этаже 3-этажного административного здания происходило загорание на площади 5 кв м. Принятыми мерами в 14.35 загорание было локализовано и в 14.51 ликвидировано», – сообщили в ведомстве.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

При этом на сайте университета появилось сообщение об эвакуации. «В университете сработала пожарная тревога. Задымление в коридоре главного здания вблизи библиотеки ликвидируется. Просим всех студентов и сотрудников покинуть здание», – отмечается в объявлении.

Москва, Андрей Дорофеев

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