российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 июня 2022, 16:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Пожар произошел в главном здании МГТУ им. Баумана

Сегодня произошел пожар в главном здании Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 14.11 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о работке сигнализации по адресу: ЦАО, 2-ая Бауманская, д. 5. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 3 этаже 3-этажного административного здания происходило загорание на площади 5 кв м. Принятыми мерами в 14.35 загорание было локализовано и в 14.51 ликвидировано», – сообщили в ведомстве.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

При этом на сайте университета появилось сообщение об эвакуации. «В университете сработала пожарная тревога. Задымление в коридоре главного здания вблизи библиотеки ликвидируется. Просим всех студентов и сотрудников покинуть здание», – отмечается в объявлении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» по делу о мошенничестве / Организаторы финансовой пирамиды выманили у клиентов более 100 млн рублей / Иностранец выменял в Москве у налетчика свой телефон на часы / Ребенок выжил в Москве после падения с восьмого этажа / Группа вымогателей и похитителей человека задержана на юго-востоке Москвы / Московский суд отправил в СИЗО троих подозреваемых в убийстве членов этнической группировки / Житель Ульяновска задержан на северо-западе Москвы за изнасилование несовершеннолетней / При тушении крупного пожара в Москве госпитализирован глава столичного управления МЧС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,