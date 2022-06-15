«Свалки растут, экология ухудшается»: единственным достижением «мусорной реформы» стал рост тарифов

Единственным достижением «мусорной реформы» в России стало повышение платы за вывоз мусора. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев в ходе «правительственного часа» в нижней палате парламента с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. В ответ глава Минприроды признал, что проблемы есть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе правительственного часа Кошелев обратил внимание на отсутствие позитивных результатов «мусорной реформы». «В чем заключается смысл мусорной реформы? Ее реализацию отдали регоператорам, которые фактически стали монополистами в регионах. Они должны были построить мусороперерабатывающие заводы, обещали безупречно собирать мусор, вывозить его туда для переработки. Люди, надеясь увидеть чистый город, чистые улицы, прекрасную экологию за это согласились платить больше. Реформа идет четвертый год, и ее единственное достижение – люди стали больше платить за вывоз мусора. С остальным во многих регионах стало только хуже. Дворы стали грязнее, мусороперерабатывающее заводы можно по пальцам пересчитать, свалки растут, экология ухудшается. Что вы как министр собираетесь с этим делать?» – обратился парламентарий к Козлову.

Глава Минприроды РФ в ответ пояснил, что в осеннюю сессию в Госдуме «этому будет посвящена отдельная встреча». «Мы обязательно подготовимся в разрезе и выводов. Но я хотел бы привести ряд статистических данных. Они позволят немножко проанализировать ситуацию. В 2019 году, когда эти решения были приняты, доля обработки мусора составляла 29%, а доля утилизации – 4%. По состоянию на май 2022 года, доля обработки составляет 48%, то есть прирост 18%, а доля утилизации составляет 11%. Да, это не великий рывок, но в рамках тех планов, которые сегодня есть, это делается», – уточнил он.

При этом министр обратил внимание, что «регион региону рознь». «Есть регионы-лидеры – там не надо учить и объяснять. Там просто идут вперед и вперед. А есть регионы, с которыми очень сложно с точки зрения отсутствия команд и механизмов. Вот простой пример… В Сочи неоднократно ставил вопрос: давайте сделаем, деньги есть. Мы в Крым деньги выделили, приняли это решение, чтобы курортную зону… все люди со всей страны приезжают отдыхать… Мы не можем стартануть уже месяца четыре или пять с этим регионом», – констатировал Козлов.

Москва, Мария Соколова

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