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Четверг, 16 июня 2022, 11:11 мск

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Иностранец с пневматическим пистолетом ограбил автозаправку на Дмитровском шоссе

Иностранец, угрожая оружием сотрудникам автозаправки на Дмитровском шоссе в Москве, похитил деньги из кассы. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, нападавший был оперативно задержан правоохранителями.

«Злоумышленник приехал на иномарке на автозаправочную станцию, расположенную на Дмитровском шоссе. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать денежные средства из кассы. Работник АЗС, испугавшись, выбежал на улицу, а подозреваемый в это время влез через окно в помещение, забрал оттуда 6 тысяч рублей, после чего уехал», – говорится в сообщении.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Бескудниковскому району столицы по горячим следам на 64 километре МКАД задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При задержании у злоумышленника был изъят пневматический пистолет.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Фигурант заключён под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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