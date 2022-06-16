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Четверг, 16 июня 2022, 15:11 мск

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Наркопассажир: почти полкилограмма героина нашли полицейские у клиента такси

Почти полкилограмма героина оказалось в рюкзаке пассажира столичного такси, остановленного инспекторами ДПС на Ленинградском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«При проверке документов у водителя пассажир заметно нервничал, в связи с чем у полицейских появились подозрения, что при нём могут находиться запрещённые вещества или предметы. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате личного досмотра в принадлежащем мужчине рюкзаке обнаружен и изъят свёрток с неизвестным веществом. Результаты исследования части изъятого показали, что содержимым свёртков является героин общей массой 495,53 грамма», – говорится в сообщении ведомства.

Следствием ОМВД России по Молжаниновскому району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. В отношении 37-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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