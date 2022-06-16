В Москве упростили правила утверждения перепланировки квартир и нежилых помещений

В Москве упрощен порядок проведения переустройства и перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Власти рассчитывают, что принятые решения снизят издержки собственников на согласование переустройства помещений в МКД, сообщает портал мэра столицы.

Постановление, в частности, предусматривает увеличение на полгода – с 12 до 18 месяцев – срока действия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки, что призвано снизить количество повторных обращений за продлением согласования.

Число членов приемочной комиссии снижено с четырех до двух человек – инспектора Мосжилинспекции и заявителя. Участие представителей проектной организации в работе приемочной комиссии требуется только в случае, если при перепланировке были затронуты несущие конструкции.

Ранее приемочная комиссия состояла из инспектора, заявителя, представителей проектной организации и организации, выполнявшей работы, при этом на заявителя возлагалась обязанность по обеспечению присутствия указанных лиц.

Кроме того, разрешена приемка работ с незначительными отклонениями от согласованного проектного решения. Если при выполнении работ были допущены отклонения, не затрагивающие общедомовое имущество, несущие конструкции, устройство или изменение границ санузлов, заявителю достаточно предоставить эскиз итоговой конфигурации помещения, который он может выполнить самостоятельно. Ранее при выявлении таких случаев необходимо было разрабатывать новый проект.

Отменено также требование о представлении договора на размещение некапитальных объектов, ранее необходимого при проведении работ по устройству входных групп нежилых помещений.

В мэрии уточнили, что за пять месяцев этого года в Мосжилинспекцию поступило около 16 тысяч заявлений на согласование перепланировки – на 14% больше, чем за такой же прошлогодний период.

Москва, Андрей Дорофеев

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