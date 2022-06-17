Процедуру признания садовых домов жилыми в Москве переведут в электронный формат

Услугу по признанию садовых домов жилыми в Москве переведут в электронный вид. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Онлайн-услуга будет доступна на портале mos.ru. При этом сохранится возможность подать документы на бумажном носителе в центрах госуслуг «Мои документы» и окружных префектурах по месту нахождения объекта недвижимости», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Для перевода садового дома в жилой необходимо предоставить заключение по обследованию технического состояния объекта. Документ подтверждает соответствие строения требованиям к надежности и безопасности, установленным «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений». Заключение может выдать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо – член саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

Перевод услуги в электронный вид упростит процесс ее получения для собственников недвижимости, а также будет способствовать дальнейшему преобразованию садоводческих товариществ в полноценные жилые поселки с круглогодичным проживанием.

В случае необходимости возможна и обратная процедура – признание жилого дома садовым. Ее также можно будет получить в электронном виде на портале mos.ru.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»