Московский суд отправил на 12 лет в колонию наркомана, выбросившего 3-летнего сына в окно

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Леонида Кудрявцева, который выбросил трехлетнего сына в окно пятого этажа. Мужчина признан виновным в покушении на убийство, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Москве.

«Следствием и судом установлено, что вечером 4 августа 2021 года Кудрявцев, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, будучи в состоянии наркотического опьянения, взял на руки сына 2018 года рождения и вышел с ним на балкон, где, освободив оконный проем, с силой выбросил ребёнка из открытого окна балкона с высоты пятого этажа», – говорится в сообщении ведомства.

Мальчик был госпитализирован в больницу, где ему длительное время оказывалась медицинская помощь. В настоящее время ребенок проживает с родной бабушкой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе предварительного следствия проведен ряд судебных экспертиз, в том числе стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, выводы которой показали, что в момент совершения преступления мужчина отдавал отчет своим действиям и понимал их последствия.

Кудрявцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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