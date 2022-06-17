Житель Москвы сжег супругу во время домашней ссоры

Уголовное дело по факту смерти женщины в результате поджога возбуждено в столице. Как сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по городу Москве, в убийстве подозревается муж потерпевшей.

«По данным следствия, 16 июня 2022 года мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенной по Дубнинской улице в городе Москве, в ходе семейного конфликта облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег ее, от чего она скончалась на месте», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина также получил ожоги и был доставлен в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются родственники и соседи потерпевшей. После разрешения врачей следователи приступят к допросу 46-летнего подозреваемого.

Москва, Андрей Дорофеев

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