Гражданин США пытался вывезти из России в Турцию более 2,3 млн рублей

Свыше 2,3 млн рублей обнаружили в аэропорту «Шереметьево» сотрудники таможни у пассажира, вылетавшего в Анталию. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Шереметьевской таможни.

«В международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен 44-летний гражданин США. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, мужчиной было заявлено о наличии у него наличных денежных средств, в размере 2 млн. российских рублей, однако к таможенному осмотру предъявил 2 365 000 российских рублей», – говорится в сообщении таможенников.

Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств в долларовом эквиваленте, составила 30 504 доллара США, что по курсу ЦБ России – 1 781 105 российских рублей.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 УК РФ – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере.

Москва, Андрей Дорофеев

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