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Пятница, 17 июня 2022, 15:17 мск

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Путин перенес выступление на ПМЭФ из-за хакерской атаки

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин перенес на час свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в связи с хакерскими атаками на ресурс ПМЭФ, нарушивших систему пропуска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера начались массированные DDoS-атаки на систему аккредитации Петербургского экономического форума, мы ее вчера и сегодня ночью держали. Сегодня из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников форума и система допуска по баджам, поэтому, к сожалению, сейчас возникла заминка с получением баджей и подтверждением прохода на «пленарку». Специалисты сейчас работают, чтобы эту проблему сейчас устранить», – рассказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

В связи с этим, по его словам, Путин принял решение, что его выступление состоится сегодня не в 14.00, а в 15.00. «За это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено и будет обеспечена возможность доступа для всех, кто должен присутствовать на «пленарке», – заверил пресс-секретарь главы государства.

Санкт-Петербург, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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