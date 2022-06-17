Путин назвал шесть принципов дальнейшего развития экономики России

Президент России Владимир Путин назвал шесть ключевых принципов, на основе которых будет развиваться отечественная экономика. Глава государства озвучил их в своём выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Первый – открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство. Кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов и насаждением ксенофобии, либо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следуя за сюзереном», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что большинство стран хотели бы продолжать сотрудничество с РФ. В этой ситуации Россия никогда не пойдет по пути изоляции и автаркии. Причем Москва будет взаимодействовать даже с западными компаниями, которые продолжают работать на российском рынке.

В качестве второго принципа Путин назвал опору на предпринимательские свободы. «Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации», – заявил он.

В связи с этим президент предложил отменить большинство плановых проверок всего бизнеса, продолжить снижение административной нагрузки и аккуратно подойти к декриминализации таких деяний, как работа без лицензии или аккредитации.

«Третий принцип нашего долгосрочного развития – ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Именно такая линия позволила выдержать беспрецедентное санкционное давление», – заявил президент.

Четвертый принцип – социальная справедливость. По словам Путина, основными показателями эффективности работы властей останутся снижение бедности и неравенства.

Опережающее развитие инфраструктуры глава государства назвал пятым принципом. Он выступил за реализацию комплексной программы модернизации сферы ЖКХ, которое, по словам Путина, недоинвестировано на 4,5 трлн рублей.

Шестой принцип – достижение настоящего технологического суверенитета. Как отметил президент, необходимо выстраивать все сферы жизни на качественно новой технологической основе. Однако при этом не следует считать, что импортозамещение является панацеей, поскольку следует не идти по пути копирования существующих технологий, а работать на опережение, пояснил Путин.

Санкт-Петербург, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»