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Понедельник, 20 июня 2022, 11:43 мск

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Водитель автобуса в Подмосковье сбежал после наезда на ребенка

Подмосковными полицейскими задержан водитель автобуса, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на девочку 2010 года рождения в поселке Развилка в Московской области. Им оказался местный житель 1981 года рождения», – рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

В полиции отметили, что ДТП произошло в воскресенье вечером у дома №6 поселка Развилка Ленинского района. Водитель, управляя автобусом «Волга-ПАЗ», совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм девочка скончалась.

В ходе проведения мероприятий по горячим следам оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в Москве у подъезда одного из домов на Липецкой улице.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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