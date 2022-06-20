Налоговики продавали персональную информацию россиян детективному агентству

Суд в Москве избрал меру пресечения трем сотрудникам налоговой службы, обвиняемым в получении взяток, и их посреднику. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по городу Москве. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор с целью получения незаконных денежных средств. Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства», – говорится в сообщении ведомства.

Противоправная деятельность была пресечена благодаря совместной работе следователей ГСУ СК по г. Москве и сотрудников Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски, в том числе по месту жительства и на рабочих местах, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные устройства, компьютеры, ноутбуки, документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Следственные действия были проведены также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях.

В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении ещё двоих соучастников – домашний арест.

Москва, Андрей Дорофеев

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