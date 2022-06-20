«Железный капкан»: ребенок застрял между прутьями ограды в Москве

В Москве упавший с электросамоката ребенок застрял между прутьями железной ограды. Местный участковый и случайный прохожий освободили мальчика, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«В столичную полицию поступило сообщение, что на улице Удальцова находится малолетний мальчик, которому срочно нужна помощь. Незамедлительно по указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. Он выяснил, что ребёнок, катаясь с другом на электросамокате, наехал на препятствие и упал так, что его голова оказалась между железными прутьями ограды. Мальчик был сильно напуган, он получил травмы», – отметили в ведомстве.

Сотрудник полиции принял решение попробовать своими силами вызволить голову из «железного капкана». Страж правопорядка и неравнодушный прохожий смогли совместными усилиями отжать железные прутья и освободить ребёнка. После оказания первой помощи мальчик был доставлен в медицинское учреждение.

«Мама школьника встретилась с сотрудником полиции и поблагодарила его за решительные и профессиональные действия. В свою очередь полицейский отметил роль друга пострадавшего. Увидев, что его приятель попал в беду, он не растерялся и сообщил об этом взрослым», – добавили в пресс-службе столичной полиции.

Москва, Андрей Дорофеев

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