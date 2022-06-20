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Понедельник, 20 июня 2022, 17:02 мск

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Такси «налетело» на пешеходов на западе Москвы

Три человека пострадали, попав под колеса такси на пешеходном переходе в Москве. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня на Боровском шоссе.

«По предварительным данным водитель автомобиля Skoda такси проследовал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии пострадали три пешехода – две женщины и один мужчина, которых с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что движение по Боровскому шоссе затруднено.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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