На северо-западе Москвы трамваи пришлось заменить автобусами

Трамваи, следующие по семи маршрутам на северо-западе Москвы, задерживаются по техническим причинам. Как сообщил столичный департамент транспорта, на проблемные линии вышли автобусы.

«По техническим причинам задерживаются трамваи №6, 10, 15, 21, 28, 30, 31. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в департаменте отметили, что вместо трамваев ходят автобусы: от остановки «Братцево» до МЦД Тушинская и от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская».

Также трамваи №6 продолжают работу от остановки «Братцево» до Восточного моста.

Между остановкой «Братцево», метро «Сходненская», улицей Свободы, Волоколамским шоссе и метро «Сокол» дептранс рекомендует пользоваться автобусом № т70. Между районом Строгино и метро «Щукинская» – автобусами №137, 310, 638, 640, 798.

Москва, Андрей Дорофеев

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