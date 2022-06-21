Автор граненого стакана: Мосгорнаследие описало предмет охраны мастерской знаменитого советского скульптора

В столице утвердили предмет охраны дома-мастерской советского скульптора Веры Мухиной. В документе описаны все характеристики и ценные элементы объекта культурного наследия. Двухэтажное здание 1947 года постройки находится в Пречистенском переулке, сообщила пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы.

«Дом Веры Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных», – пояснила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В предмет охраны специалисты Мосгорнаследия включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней (световой фонарь), капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Также в документ вошли архитектурно-художественное оформление фасадов здания, его интерьеров, материалы отделки и мемориальная мраморная доска в честь Мухиной. Особое внимание уделили описанию поворотного круга для скульптур в полу зала мастерской, его местоположению и конструкции.

Сейчас здание находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. В 2018 году его отреставрировали. Благодаря этому памятник архитектуры вновь открылся для выставок и работ по восстановлению живописи.

Вера Мухина – художница и скульптор-монументалист. Училась в Москве и в Париже. В 1935-1937 годах по ее эскизам был создан монумент «Рабочий и колхозница», постаментом которого стал советский павильон на Всемирной выставке в Париже, спроектированный Борисом Иофаном. Среди других значительных работ Мухиной – скульптурные композиции «Хлеб» (1939), «Наука» (1950-1952) у здания МГУ, а также памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава, при работе над которым мастер выступила в качестве соавтора.

Кроме того, Мухина возглавляла рабочую группу, которая по заданию правительства, разработала в 1943 году граненый стакан советского образца. Это понадобилось для общепита, где внедрялись посудомоечные машины. Для этого требовались прочные стаканы, которые бы были просты в производстве и легко мылись.

Москва, Андрей Дорофеев

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