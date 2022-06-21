В Москве ребенок обвинил «борцовского» тренера в сексуальном насилии

Тренер по борьбе одной из спортивных секций юго-востока Москвы обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственого комитета РФ по городу Москве.

«По данным следствия, в июне 2022 года в помещении спортивной секции по борьбе, расположенной на территории района Люблино, тренер, оставаясь на непродолжительное время с ребенком, систематически совершал в отношении него иные насильственные действия сексуального характера. Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. Ему предъявлено обвинение. Также следствие намерено проверить тренера на совершение аналогичных преступлений.

В отношении мужчины 1969 года рождения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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