Путин поручил продлить до 2030 года нацроект «Жильё и городская среда»

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года действие национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом глава государства заявил сегодня в ходе заседания президиума Государственного совета, посвящённого стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

У отечественного строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов, отметил глава государства. Чтобы реализовать его в полной мере, необходимо продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов, внедрить эффективные финансовые и инвестиционные инструменты, расширить пространство для деловой инициативы. Кроме того, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство нужно развивать на принципиально новой технологической базе.

«Комплекс таких задач, подходы к их реализации сформулированы в представленном проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. Здесь же обозначены и меры с прогнозом до 2035 года. Сразу скажу, что с учётом заложенных в этом стратегическом документе подходов следует продлить до 2030 года действие национального проекта «Жильё и городская среда», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.

Президент РФ пояснил, что, согласно данным опросов, более 65% россиян хотели бы улучшить жилищные условия. В связи с этим, как считает глава государства, необходимо повышать доступность жилья.

«На только что прошедшем, как я уже упоминал, экономическом форуме в Петербурге я просил правительство рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с девяти до семи процентов, как вы знаете. Прошу правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», – поручил глава государства.

При этом Путин добавил, что в целом необходимо обеспечить объём ввода жилья в этом году не ниже уровня прошлого года, а прирост ипотечного портфеля не менее чем на 2,5 трлн рублей.

«Понятно, что далеко не все могут купить квартиру или дом, поэтому регионам при поддержке правительства нужно активизировать строительство жилья, которое сдаётся внаём, причём предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку», – подчеркнул Путин.

Нацпроект «Жилье и городская среда» был утвержден в декабре 2018 года. Его ключевыми целями были названы обеспечение жильем семей со среднем доходом, увеличение объема строительства жилых домов и повышение комфортности городской среды. Реализовать нацпроект планировалось до 2024 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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