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Среда, 22 июня 2022, 11:44 мск

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Гость столицы сломал лицевые кости пассажиру метро

Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали уроженца Кемеровской области по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 21-летнему жителю столицы. Драка произошла на станции «Римская», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

«Установлено, что в ночное время на станции метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии между пассажирами возник словесный конфликт, который затем перерос в драку. В ходе выяснения отношений 27-летний приезжий нанёс молодому человеку несколько ударов в область головы. От полученных травм 21-летний москвич упал и потерял сознание», – говорится в сообщении полиции.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в одну из городских клинических больниц. Ему диагностирован тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга, перелома лицевых костей и гематом.

Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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