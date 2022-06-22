Москвич с подельником задушил собственную учительницу музыки

Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам главного следственного управления СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 28-летнего уроженца Республики Марий Эл и 39-летнего уроженца столицы, обвиняемых в убийстве пожилой женщины и поджоге. Одному из фигурантов также предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По версии следствия, поздно вечером 11 августа 2021 года обвиняемые, находясь на территории садового некоммерческого товарищества «Красная Пахра» расположенного в поселке Армейский поселения Михайлово-Ярцевское города Москвы, совершили разбойное нападение на пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения и завладели их денежными средствами, которые потерпевшая под угрозами перевела на банковскую карту одного из обвиняемых. После чего они задушили женщину и с целью сокрытия преступления, а также убийства непосредственного свидетеля преступления – ее брата, заперли дом и подожгли его», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшему удалось выбраться из горящего дома, и он был госпитализирован в одну из городских больниц.

Следователи установили, что фигуранты заранее планировали преступление и выслеживали будущих жертв. При этом потерпевшая пенсионерка была знакома с одним из обвиняемых, поскольку являлась его учителем музыки.

Также в ходе следствия выяснилось, что незадолго до совершения преступления 28-летний обвиняемый в квартире жилого дома, расположенного на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

В короткие сроки фигуранты были задержаны. Один из них ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение особо тяжкого преступления. В ходе допроса один из обвиняемых полностью признал свою вину и дал подробные показания, изобличающие соучастника. По месту жительства были проведены обыски и изъята одежда, в которой они находились в момент совершения преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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