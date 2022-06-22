Более 7 тысяч человек эвакуировали из московского торгового центра

Более 7 тысяч человек были эвакуированы из торгового центра «Афимолл» на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 12 часов 32 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании в вытяжке по адресу: Пресненская набережная, дом 2, где на первом этаже семиэтажного административного здания в вытяжке кафе произошла вспышка жировых отложений. До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули около 7000 человек», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших спасателям не поступало.

При этом столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о закрытии одного из выходов расположенной рядом станции метро. «Из-за работ городских служб в торговом центре «Афимолл» временно закрыт выход №3 станции «Деловой центр». Для входа и выхода пользуйтесь остальными выходами», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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