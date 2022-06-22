Вор в законе Циркач приговорён к восьми годам за «авторитетность»

В Подмосковье суд признал местного жителя виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Авторитет по кличке Циркач отправится в колонию на 8 лет, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета

«Следствием и судом установлено, что в 2011 году за обвиняемым было признано высшее положение в преступной иерархии – «вор в законе», с криминальным прозвищем «Циркач». С 2011 и до момента задержания он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Московской области, создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов. Ранее обвиняемый неоднократно был судим за совершение краж, вымогательств, незаконный оборот наркотиков и подделку документов», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Следкомитете, имея соответствующий криминальный статус, обвиняемый осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, назначая других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии. Кроме того, он оказывал криминальное покровительство лицам, занимавшимся незаконной деятельностью, влияя на криминогенную обстановку на территории Подмосковья.

Благодаря своевременному и качественному предоставлению документов, подтверждающих причастность обвиняемого к инкриминируемым преступлениям, компетентными органами Польши было принято решение о его экстрадиции в Россию в мае 2021 года.

«Сложность в расследовании данного уголовного дела заключалась в том, что практически все свидетели, которых необходимо было допросить, отбывали наказания в колониях, либо находились в СИЗО и опасались давать показания в отношении действующего криминального авторитета. Тем не менее, собранные следователем по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения», – добавили в пресс-службе СК.

Приговором Московского областного суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Экстрадиция россиянина Олега Пирогова, который известен в криминальных кругах как Циркач, произошла 25 мая прошлого года. Сразу после этого он подтвердил оперативникам, что является «вором в законе». По данным следствия, Циркач был коронован в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), ближайшим соратником которого являлся.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»