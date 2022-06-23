Скотч для охраны и взломанные сейфы: банда «медвежатников» обнесла офисное здание в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали пятерых мужчин, подозреваемых в грабеже. Злоумышленники совершили налет на офисное здание в Подольске, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Установлено, что ночью пятеро злоумышленников подъехали на трех автомобилях к офисному зданию, расположенному на ул. Вишневой, перелезли через забор и проникли внутрь. Связав охранников скотчем, четверо мужчин направились на второй этаж, один остался снаружи строения. Правонарушители взломали двери нескольких офисов и вскрыли находившиеся там сейфы, откуда забрали деньги и скрылись. Ущерб составил более 130 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых подозреваемых. Ими оказались жители столицы, Подмосковья и Рязанской области, трое из которых ранее судимы», – отметила Петрова.

Один из задержанных пояснил, что похищенные денежные средства они поделили между собой, а сумку с инструментами, которые использовали при совершении преступления, выбросили в лесу.

Подольским городским судом участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности злоумышленников к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

Москва, Андрей Дорофеев

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