«Диверсия, саботаж или глупость?» В Совете Федерации указали, что министерство просвещения РФ игнорирует поручение Путина

Министерство просвещения РФ игнорирует поручение главы государства Владимира Путина по наведению порядка с учебниками истории. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила сенатор Маргарита Павлова сегодня на расширенном заседании в Совете Федерации по информационному противостоянию в условиях санкционной войны. По ее словам, ситуация похожа на саботаж и даже диверсию.

«Мне кажется происходящее сегодня напоминает фильм «Матрица», когда нас очень долго и тщательно погружали в эту матрицу, прописывали все вредные тезисы, в которые в конце концов, в итоге мы все поверили. И сейчас мы не знаем, то ли выходить из этой матрицы, то ли обратно вернуться и хотим вот этот прежний мир», – подчеркнула Павлова.

При этом сенатор высказала обеспокоенность по поводу исполнения поручения главы государства о создании правдивого учебника истории. «Поручение президента было дано еще в 21-м году во время послания, когда он удивился, что история необъективно освещается. Совет Федерации тогда подключился... Выяснилось, что у нас 69 учебников по истории. Каждый передает свой авторский взгляд. Это тоже информация и тоже прицельное направление на нашу молодежь», – констатировала она.

«В сентябре прошлого года этот круглый стол был. Были даны совершенно конкретные поручения, и вчера мы подводили итоги… Как исполнил Минпрос это поручение – вместо 68 учебников появилось 69. Что это? Диверсия, саботаж или глупость какая-то? Это определенная позиция министерства просвещения, которую они не собираются менять. А у нас 1 сентября через два с половиной месяца», – пояснила сенатор.

В то же время Павлова обратила внимание, что «Минпрос полностью отменяет бумагу», не обращая внимания на несогласие общественности. «С 1 сентября дается право некоторым школам полностью отменить бумагу, то есть – уйти на электронные учебники. И это реальность. Кричит об этом общественность, только общественность, которую у нас либо не слышат, либо делают вид, что ее нет, либо игнорируют. С 1 июля полностью дипломы электронные становятся, в то время, когда у нас ни своих серверов... ну кнопку нажали и все – нет ничего. Вот эти все моменты вызывают тревогу, опасения», – заявила Павлова.

«Сейчас этап взросления у нас. Нас обманывали долго, сейчас мы поняли, где нас водили за нос, куда нас хотели привести. Сейчас мы взрослеем… Я в свое время выросла с телевидения. Мы все через «Евроньюз», нас учили в «Евроньюз», а помню, как нас ломали через колено… Они нас вырастили. С другой стороны, наше время сейчас пришло, можем отряхнуться от этого всего, и уже создавать что-то свое», – заключила Павлова.

Москва, Мария Соколова

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