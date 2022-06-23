«Это уже абсурд!» Россия до сих пор живет по «понятиям» Запада

Россия теряет лингвистический суверенитет на фоне использования англицизмов даже на уровне правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сенатор Алексей Пушков на расширенном заседании в Совете Федерации по информационному противостоянию в условиях санкционной войны. По его оценке, Россия до сих пор живет в навязанном Западом понятийном ряду.

«Мы до сих пор занимаемся тем, что воспроизводим западные понятийные ряды и западный дискурс на нашем телевидении. Канал «Россия-24», девушка говорит, что крайне-правые получили на выборах (во Франции) столько-то голосов. Это партия, которая лучше всех относится к России, которая вообще не является крайне-правой, вообще не имеет крайне-правой символики, вообще не относится к этой категории. Но либералы европейские навесили на национальное объединение Марин Ле Пен вот этот ярлык крайне-правой, и наше гостелевидение воспроизводит этот ярлык. Крайне-правые на Украине, вот где крайне-правые. А это не крайне-правые, это национально-консервативная партия. Но повторяют эту чушь на телеканалах, потому что мозгов не хватает осознать, что вам это предлагают и вы это берете не критически. Это наследие того периода, когда западные СМИ нам подавались как образец», – констатировал Пушков.

При этом сенатор обратил внимание на навязанные Западом английские слова, которые используют даже в правительстве РФ для названия государственных программ, что ставит пор угрозу лингвистическую безопасность России. «Ну хватит уже! Нам нужно отказываться от этих англицизмов безумных, от этих всех бинджвотчингов, абьюзингов и вот этого всего маразма, которым наполнены не только соцсети. Вы послушайте, что у нас говорят всякие чиновники, в области Минпросвещения тоже. И правильно в Госдуме уже поставлен вопрос – давайте Москву избавим от бесконечного «лаунджи» и всех этих названий на улице. Есть какие-то заимствования, которые уже утвердились и бессмысленно с ними бороться, и не нужно. Но есть, которые вошли органично в язык, а есть, которые явно навязываются», – подчеркнул он.

«Это уже абсурд! Это уже на уровне правительственных чиновников, объявляются какие-то программы с какими-то мудреными названиями, которые никто не понимает, почему их надо так называть. Что нельзя найти российский эквивалент что ли?

Мы должны задуматься над нашим лингвистическим суверенитетом, потому что мы его теряем. Мы говорим о государственном суверенитете, о безопасности… А лингвистическая безопасность у нас находится на каком уровне?» – заявил сенатор.

«У нас-то это просто принимает какой-то катастрофический характер. Люди изъясняются на каком-то новоязе, который непосвященный просто не может понять. И это считается нормально и неформально даже приветствуется, потому что этим пользуются государственные чиновники…» – заключил Пушков.

Москва, Мария Соколова

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