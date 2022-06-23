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Четверг, 23 июня 2022, 17:33 мск

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МВД России разработало изменения в правовом положении беженцев из Донбасса и Украины

Законодательную инициативу, касающуюся правового положения беженцев в РФ, подготовило МВД. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сегодня в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при верхней палате российского парламента.

«Еще одна инициатива МВД касается правового положения беженцев», – цитирует вице-спикера РИА «Новости».

По его словам, проект содержит «принципиально новые подходы» к правовым режимам пребывания в России иностранцев, что важно в условиях «притока (беженцев) из народных республик Донбасса и других регионов Украины».

Кроме того, разработанные МВД меры направлены на противодействие нелегальной миграции, отметил сенатор.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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