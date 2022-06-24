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Пятница, 24 июня 2022, 12:17 мск

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Два десятка человек погибли в Москве из-за пьяных водителей

По вине пьяных водителей в столице с начала года произошло 128 ДТП, в которых погибли два десятка человек. Как сообщили в главном управлении ГИБДД ГУ МВД по городу Москве, число таких аварий почти на четверть ниже, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.

«В Москве снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось и количество пострадавших и погибших в таких авариях – на 20,2% и 9,5% соответственно. За указанный период было зарегистрировано 128 ДТП, в которых 19 человек погибли и 170 получили ранения», – говорится в сообщении ведомства.

За пять месяцев Госавтоинспекцией было пресечено более 5 тысяч фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения, более 5,4 тысяч фактов управления водителями, впоследствии отказавшимися от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. В отношении 564 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем с признаками опьянения.

В ГИБДД напомнили, что за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено не административное, а уголовное наказание.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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