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Пятница, 24 июня 2022, 12:17 мск

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Финансовые проблемы: житель Москвы хотел покончить с собой, но зарезал мать

Житель столицы задержан по обвинению в убийстве собственной матери. Мужчина утверждает, что хотел покончить с собой, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следкомитета по городу Москве.

«По данным следствия, днем 23 июня 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Никитинская в городе Москве, обнаружено тело 62-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде резаной раны в области шеи. По подозрению в совершении преступления задержан сын погибшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину и пояснил следователю, что совершил преступление из-за большого количества финансовых обязательств. Он совершил убийство матери, после чего планировал покончить жизнь самоубийством», – говорится в сообщении ведомства.

Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу московского следуправления СК России в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Измайловским районным судом Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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