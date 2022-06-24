Похитили, пытали и бросили в лесу: в Москве задержана банда молодых разбойников

Правоохранители задержали четверых мужчин, подозреваемых в совершении разбоя и похищении человека на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«По данным следствия, вечером 21 июня 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по проспекту Вернадского в городе Москве, группа лиц по предварительному сговору напала на ранее знакомого мужчину и, используя в качестве оружия кастет, подвергла его избиению. После чего соучастники насильно посадили потерпевшего в автомобиль, где похитили его сумку, мобильный телефон и проследовали на автомобиле в лесной массив, расположенный в Одинцовском районе Московской области. В указанном месте соучастники связали ремнем руки мужчины за спиной и продолжили избивать, после чего скрылись с места преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Потерпевший был обнаружен случайным прохожим, после чего в тяжелом состоянии госпитализирован.

Сотрудникам СК и Московского уголовного розыска удалось в кратчайшие сроки задержать всех подозреваемых в возрасте от 18 до 24 лет. Выяснилось, что они являются знакомыми бывшей сожительницы потерпевшего и совершили преступление на почве личных неприязненных отношений.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов используемых в качестве оружия).

В настоящее время с фигурантами проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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