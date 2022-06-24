Пробелы в законах: правило «клиент всегда прав» в российском ЖКХ не работает

В России законодательство имеет ряд существенных недочетов и пробелов, лишая прав собственников жилья в многоквартирных домах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала глава направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генслер на заседании комиссии Совета Федерации. По ее оценке, в этой сфере не работает тезис «клиент всегда прав», а стремление воссоздать некое подобие советского ЖЭКа затормозит развитие отрасли.

«Управление, обслуживание и ремонт – это совершенно разные технологические производственные сферы, требующие совершенно разных квалификаций… Поэтому, когда мы говорим, что управляющая компания должна обладать материально-технической базой и всем, – мысленно возникает модель советского ЖЭКа. Но ЖЭК – это была эксплуатирующая организация, когда управлялся и обслуживался фонд жилищный. А с тех пор у нас объектом управления стал каждый отдельный многоквартирный дом, собственники вправе выбирать себе управляющую организацию и способ управления. Поэтому сводить все требования к тому, чтобы мы опять на какой-то территории имели одну организацию, которая закрывает все проблемы, – это как раз создает серьезные барьеры для повышения качества, развития конкуренции и для продвижения этой сферы вперед. Потому что рынок должен развиваться в сторону специализации», – пояснила Генслер.

Эксперт также обратила внимание, что усиление давления на бизнес в этой сфере со стороны государства стали следствием созданного на законодательном уровне бесправия собственников жилья. «Сегодня наше законодательство имеет ряд существенных пробелов и недочетов, которые делают эту сторону очень слабой. И собственник у нас, заказчик у нас – не управляющая организация. У нас собственники – заказчики услуг, работ для своего общего имущества. Если мы оставляем эту сторону очень слабой, мы вынуждены усиливать государственное давление в этой сфере, госучастие. Почему в этой сфере не работает лозунг «клиент всегда прав»? Почему для бизнеса клиент главный? Потому что в руках у этого клиента деньги… А если мы посмотрим на жилье, то собственники лишены возможности финансово влиять на ситуацию», – подчеркнула она.

«Сегодня все средства, которые платят люди, – это средства управляющей организации. Они свободно могут этими средствами распоряжаться, и только государство пытается как-то их построить, в какие-то рамки ввести и контролировать. Поэтому если мы хотим коренным образом изменить ситуацию в этой сфере, нужно сделать собственников помещения владельцами, распорядителями тех средств, которые тратятся на управление и содержание дома. Нужно отделить деньги собственников от денег бизнеса», – отметила эксперт.

«По этой модели работают, ну совершенно, все бывшие соцстраны, которые успешную реформу сделали. У них в законе написано – деньги собственников должны быть отделены от денег управляющих организаций. Тогда управляющая организация – чтобы получить эти деньги за свои услуги и работы – будет доказывать сам факт, что эти услуги и работы выполнены в соответствии с заказом и надлежащего качества. Если мы эти деньги получаем, не зарабатывая, то что мы хотим в отношении качества, эффективности и прочих дел… Поэтому давайте усилим роль собственников, сделаем их главными в процессе управления своими домами», – заключила Генслер.

Москва, Мария Соколова

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