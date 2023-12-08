«Банкиры по факту рулят…» В Госдуме проигнорировали поручение Путина

Россией управляют не власти, а банкиры и их ставленники. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, комментируя принятый накануне Госдумой закон об отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг ЖКХ нуждающимися в социальной поддержке гражданами.

«Законопроект об отмене комиссий [при оплате ЖКХ], на чем настаивал и [президент РФ Владимир] Путин, и [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, по сути, провалился. Банкиры, что по факту рулят страной, стращали нас карами небесными. Однако если посчитать, то отмена комиссия для них – как укус комара», – отметил Кричевский в своём телеграм-канале.

Эксперт подчеркнул, что принятый законопроект не имеет никакого отношения к социальной справедливости. «В течение года населения уплачивает за ЖКУ порядка 3,5 трлн руб., при этом комиссии на круг составляют всего 14 миллиардов. Прибыль банковского сектора в этом году ожидается в размере 3 трлн руб. Получается, что отмена всех комиссий будет стоить банкирам всего 0,4% от их прибыли. На деле еще меньше, потому что банки недополучат лишь комиссионные доходы, а там еще считать и считать. С другой стороны, 14 млрд руб. комиссий, деленные на 146 млн населения – это всего 96 руб. с каждого. И не в месяц – в год. Тоже ни о чем», – уточнил он.

«По факту рулят страной не Путин с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным и не [секретарь Совета Безопасности РФ Николай] Патрушев с Володиным, а банкиры и их ставленники», – заключил Кричевский.

Накануне Госдума приняла в окончательном виде законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке, перечень которых установит правительство. Планируется, что закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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