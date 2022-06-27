Похищение с изнасилованием: участник преступления сдал подельников

Столичные правоохранители задержали четверых мужчин в возрасте 25-30 лет, обвиняемых в похищении человека, разбое и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следкомитета РФ по городу Москве.

«По данным следствия, вечером 21 июня 2022 года группа лиц, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по улице Академика Арцимовича в городе Москве, напали на мужчину и подвергли жестокому избиению. Применяя физическую силу, сообщники насильно вывели потерпевшего из подъезда и посадили в автомобиль. После чего проследовали на территорию Троицкого округа города Москвы, где, угрожая предметом, похожим на нож, забрали денежные средства, имеющиеся у мужчины, и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и фигуранты были задержаны.

Как отметили в пресс-службе, благодаря грамотной тактике следователя столичного следуправления СК, один из обвиняемых полностью признал свою вину и изобличил соучастников в совершенных преступлениях.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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