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Понедельник, 27 июня 2022, 14:22 мск

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«Не выдерживает никакой критики»: в Совете Федерации заявили о системной профанации импортозамещения в России

Импортозамещение в России рискует остаться нереализованным на фоне переориентации закупок импортного оборудования с Запада на Восток и без развития собственного производства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сенатор Людмила Бокова, выступая сегодня на совещании в Совете Федерации. По ее словам, нынешняя ситуация, которая сложилась в числе из-за пробелов в законодательстве, не выдерживает никакой критики.

«Если мы возьмем мониторинг закупаемого оборудования, к сожалению, то, что идет в рамках закупки для государственных и муниципальных нужд не выдерживает никакой критики… Применение высокотехнологичных производств в интересах всего государства и общества, – например, это электроника, робототехника, селекция, микробиология, различные – мы отмечаем в основном свободное манипулирование или фактическое игнорирование даже использования передовых технологий», – подчеркнула сенатор.

Бокова также обратила внимание, что в России отсутствует механизм для внедрения научных достижений и экспертных наработок в практику. По ее словам, чтобы исправить ситуацию необходимо провести «ревизию и мониторинг, чтобы нормативно закрепить пробелы в законодательстве». «Ни одной нормы для внедрения в промышленное производство… Эффективности оценки этой нет со стороны государства, поэтому никакие наработки высокие ни в радиоэлектронике, ни в роботостроении не будут реализованы в силу того, что Гражданский кодекс в основном носит частный характер», – пояснила она.

«Необходимо обеспечить активное развитие высокотехнологичного производства, отраслей отечественной экономики. В частности, это безусловно касается и IT-достижений… Это особенно важно, когда у нас появляются новые внешние угрозы экономические. Это достаточно актуальная мера», – пояснила сенатор, подчеркнув, что те деньги налогоплательщиков в госбюджете, которые направляются на реализацию нацпроектов, в этой сфере не идут «на поддержку отечественного производителя».

Как отметила Бокова, ситуацию с импортозамещением усугубляет существующий «закупочный механизм», который позволяет закупать иностранное оборудование в ущерб отечественному. «Отчеты Счетной палаты, к сожалению, неутешительные... мониторинг исполнения национальных проектов – мы увидим там ровно такую же картину, то есть постоянно закупаются (иностранные товары)… Ни о какой технологической защищенности речи не может быть. И здесь нужны точечные мероприятия», – констатировала она.

«Национальные режимы нивелируются на уровне конкретных мероприятий, рассыпаются. И, соответственно, такие показатели мониторинга по импортозамещению, к сожалению, будут продолжаться пока мы точечные изменения не внесем… переориентировать это на показатели именно российского оборудования и программного обеспечения», – заключила Бокова.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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