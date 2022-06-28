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Вторник, 28 июня 2022, 12:19 мск

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Любовь зла: альфонс обобрал 81-летнюю старушку в Подмосковье

Полицейские задержали в подмосковном Егорьевске альфонса, который выманил у 81-летней пенсионерки 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Злоумышленник на одной из улиц города познакомился с 81-летней местной жительницей. После непродолжительных встреч мужчина начал проживать в квартире у новой знакомой. Оценив ее материальное положение, он предложил официально оформить отношения. После этого они подали заявление в ЗАГС», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Аферист завладел банковской картой заявительницы, привязал её к мобильному приложению и похитил 100 тыс рублей. После этого правонарушитель убедил женщину снять со счета 500 тысяч рублей якобы на ремонт квартиры, в которой они проживали. Пенсионерка поверила обещаниям мужчины и передала деньги, однако ремонтных работ выполнено не было.

Одна из родственниц пенсионерки заподозрила обман и настояла, чтобы та обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан в квартире пенсионерки. У него были изъяты 140 тысяч рублей, которые вскоре будут возвращены пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключён под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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