Неудачно прокатился: задержанного в московском метро гостя с юга искали 17 лет

На станции метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 59-летнего уроженца одного из регионов России, который 17 лет находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Задержанный причастен к похищению несовершеннолетнего в 1997 году на территории Республики Северная Осетия – Алания, совершённом в составе организованной группы. Также ему инкриминируется бандитизм и вымогательство денежных средств. По данным фактам органами прокуратуры были возбуждены уголовные дела по статьям 209, 126, 222 и 163 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что в 2004 году фигурант скрылся от правосудия, а в 2005 году был объявлен в федеральный розыск. Судом в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

О факте задержания гражданина сообщено инициатору розыска.

Москва, Андрей Дорофеев

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