Житель Подмосковья истязал чужих детей

Житель городского округа Солнечногорский стал фигурантом уголовного дела по подозрению в истязании двоих детей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании двоих детей своей сожительницы 12 и 14 лет (п. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в период с конца 2019 года по июнь 2022 года мужчина причинял детям телесные повреждения, физические и психологические страдания.

В СК добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем проведен допрос подозреваемого и потерпевших, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинских и психолого-психиатрических.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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